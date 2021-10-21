مستقبل وطن بكفر الشيخ يواصل لقاء المواطنين لبحث مشاكلهم

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددًا كبيرًا من المواطنين للقاء النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن الحزب، خلال اللقاء الذى يعقد يومي السبت والخميس من كل أسبوع بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ.



وتلقى النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن الحزب، عددًا كبيرًا من الطلبات والشكاوى، بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.



وقال النائب السيد شمس الدين إن الطلبات تضمنت طلبات تكافل وكرامة للمستحقين وذوي الاحتياجات الخاصة، واستخراج الكارت الذكي للفلاح، وتظلمات بشأن زيادة أسعار السماد، وطلبات بعض أولياء الأمور بعدم ربط الكتب بالمصروفات وإجراء البحث الاجتماعي المطلوب لإعفائهم وطلبات في قطاع الصحة وطلبات شخصية أخرى، مؤكدًا أنه تم بحث جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون.



ومن جانبه، أشاد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة بنواب الحزب، مؤكدًا حرصهم جميعا على حل مشاكل المواطنين وبحث طلباتهم والعمل على نجاح مبادرة أمانة المحافظة حتى تكون انطلاقة قوية للتعاون بين الحزب ونوابه والمواطنين لتلبية احتياجاتهم ومساندة الدولة في جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية الشاملة.



يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، وفي إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات، من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.