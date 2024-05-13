ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان إندونيسيا إلى 37 شخصا واستمرار البحث عن 17 مفقودا

قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبدالمهاري، إن حصيلة ضحايا فيضان إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا ارتفعت إلى 37 شخصا اليوم الاثنين، ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن 17 شخصا آخرين مازالوا في عداد المفقودين، جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وذكر عبد المهاري أن فيضان الحمم البركانية الباردة، الذي نجم عن أمطار غزيرة هطلت فو جبل مارابي، اجتاح عدة مناطق في سومطرة الغربية في وقت متأخر من أمس الأول السبت.

وأضاف أن رجال الإنقاذ عثروا على مزيد من الجثث بعد توسيع نطاق البحث، وأن حصيلة الضحايا مرشحة لمزيد من الارتفاع.

ويعد جبل مارابي، الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترا، أحد أكثر الجبال البركانية نشاطا في إندونيسيا، وهو معروف بسجله من الثورانات البركانية والتدفقات الطينية البركانية المعروفة باسم لاهار. وأظهر الجبل نشاطا متزايدا طوال أسابيع قبل الفيضان الذي حدث مطلع الأسبوع.

وتتسم فيضانات لاهار بالخطورة على نحو خاص لأنها يمكن أن تحدث دون سابق إنذار، وتتدفق بسرعة، وهي تحمل مزيجا من الطين والصخور والحطام.

وتتعرض إندونيسيا للزلازل والنشاط البركاني بسبب موقعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من الصدوع الزلزالية في أنحاء المحيط.

وتشهد البلاد أيضا فيضانات متكررة خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة في الفترة من نوفمبر وحتى أبريل.