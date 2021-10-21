ولي العهد السعودي يترأس وفد بلاده في قمة العشرين

أكدت مصادر دبلوماسية غربية وعربية في الرياض أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيرأس وفد بلاده إلى قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما يومي 30 و 31 أكتوبر الجاري نيابة عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت المصادر ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن بن سلمان سيتوجه إلى روما قبل افتتاح القمة بيوم واحد على رأس وفد وزاري كبير يضم بين أعضائه وزيري الخارجية والمالية.

وأشارت إلى أن أجندة القمة "ستركز على تغير المناخ وكيفية الخروج من جائحة فيروس كورونا ودعم التعافي الاقتصادي وتفادي أي سحب سابق لآوانه لإجراءات الدعم من خلال استخدام كل الأدوات المتاحة لأطول فترة مطلوبة لمعالجة تداعيات"كوفيد-19 "، ومكافحة سوء التغذية في العالم".

ولفتت المصادر، إلى أهمية الدور السعودي في قمة روما من خلال عضويتها في القيادة الثلاثية "الترويكا" للمجموعة وهي تنظيم مكون من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين) والسعودية (الرئاسة السابقة) وإندونيسيا (الرئاسة المقبلة للعام 2022)، حيث تهدف هذه القيادة الثلاثية إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة.

وكان المسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أكد في وقت سابق في بيان أن "الناس والكوكب والازدهار سيكونون الركائز الثلاث لرئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين ".

وقال: "سنعمل من أجل انتعاش اقتصادي أكثر مساواة وإنصافا لمحاربة الظلم القديم والجديد".

وتأسست مجموعة العشرين عام 1999 كمنتدى رئيسي للتعاون الدولي في القضايا المالية والاقتصادية، وتضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لمؤسسة مجموعة العشرين يمثل أعضاء المجموعة حوالي 90% من النشاط الاقتصادي العالمي و80ة من التجارة العالمية.