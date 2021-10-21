تجاوز معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في برلين حاجز الـ100 للمرة الأولى منذ مايو الماضي

أعلن معهد "روبرت كوخ" اليوم الخميس، أن معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الألمانية برلين تجاوز حاجز الـ100 للمرة الأولى منذ مايو الماضي.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم في برلين 6ر108.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ في برلين أمس الأربعاء 7ر95، وكان يبلغ قبل أسبوع 2ر79.

وبحسب المعهد، تم تسجيل 1090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في برلين بين أمس الأربعاء واليوم الخميس، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في برلين منذ بدء تفشي وباء كورونا إلى 216 ألفا و450 حالة إصابة.

وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال يوم واحد، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس في العاصمة برلين وحدها ارتفع بذلك إلى 3670 حالة.