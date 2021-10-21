الاكتتاب في السندات العشرينية الأمريكية أقل من المتوسط

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 24 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل من المتوسط.

وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 100ر2% في حين بلغ معدل التغطية 25ر2 مرة.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 27 مليار دولار أيضا حيث بلغ العائد عليها 795ر1% ومعدل التغطية 36ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الخمس سنوات 35ر2 مرة.