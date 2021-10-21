غلق 3 مراكز دروس خصوصية وإقامة 4 مطبات صناعية واستمرار تلقي المواطنين لقاح كورونا بالحامول

شهدت مدينة وقرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ عدد من الحملات؛ لإزالة الإشغالات وحملات النظافة، إضافة لتركيب مطبات صناعية؛ حفاظا على سلامة المواطنين، وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، ومتابعة تلقي المواطنين لقاح كوررونا، وإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.



أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقه نواب رئيس المركز والمدينة والعاملين بالديوان العام من الانتهاء من تركيب 4 مطبات صناعية بشارع المركز؛ حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات، والحد من الحوادث، مشيداً بدور مشاركة المجتمع المدني



وترأس القصيف حملة غلق مراكز الدروس الخصوصية بحضور محمد عبد الصادق، نائب رئيس المدينة، وإدارة المتابعة، لغلق 3 سناتر ومراكز دروس خصوصية غير مرخصة بمركز ومدينة الحامول، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بمدينة الحامل، وتم تشميعهم بالشمع الأحمر ب"الحامول والزعفران، الكفر الشرقي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات على الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى.



كما تابع القصيف والدكتور حمادة عبد الرحمن، مدير الإدارة الصحية بالحامول، القافلة العلاجية لتلقي فيروس كورونا المستجد بالوحدة الصحية بقرية قليني لمن تم تسجيلهم علي المنظومة، وتخفيف أعباء السفر وتكدس المواطنين على المنافذ بمدينة الحامول.