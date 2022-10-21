روى المطرب والملحن حسام حبيب، تفاصيل ليلة اقتياد طليقته شيرين عبد الوهاب للمستشفى مؤخرا.



وزعم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، قائلا: "(أخوها) دخل البيت ومعاه مطواة على شيرين ومعاه دكتور وناس صحابه.. أخدوها من البيت بشعرها وهي حافية ولابسة بيجامة ورموها في عربية".



وأضاف أنه عند دخولهم المنزل، ظلت شيرين تصرخ وتبكي وتستغيث به لإنقاذها، موضحا أنه حاول التفاهم بهدوء مع شقيقها لا سيما أنه كان يشهر سلاحا أبيض (مطواة) عليها.



وأشار حبيب إلى أن شقيق شيرين ظل يوجه له شتائم ورأى أنها تكيد بوالدتها من خلال عودتهما للزواج، لافتا إلى أن أكد لشقيقهما عدم زواجهما مرة أخرى.



ولفت إلى أن شيرين قالت لشقيقها "أنا أختك الكبيرة اللي عالجتلك قبل كده"، موضحا أن رحلة العلاج استمرت لفترة طويلة.



وزعم أنه تعرض للضرب على رأسه وتقييده، لكنه رفض تحرير محضر لعدم افتضاح الأمر، معقبا: "فضلنا في قتال لمدة نصف ساعة".



وتابع: "فضلت 4 أيام مش عارف أنام لغاية ما جالي تليفون من سارة الطباخ بتقولي يا رب تكون كويسة قولتلها لا شيرين مش كويسة.. سألتني إيه اللي بيحصل حكيت لها اللي حصل".



ونفى حبيب، ما تردد عن أنه اقترب من باب المستشفى ومنادته لشيرين.



ولفت إلى أنه عرف بالصدفة البحتة مكان شيرين، حيث أرسل شخصا إلى شقيقها لسؤاله عن مكانها.



وكشف عن أن هذا الشخص أبلغه أن شيرين حاولت الانتحار في المستشفى، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا بسبب كيفية اقتيادها للمستشفى ومنع الزيارة عنها وقلقها على بناتها.