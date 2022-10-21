 حبس مسجل خطر لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية - بوابة الشروق
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حبس مسجل خطر لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية

مصطفى بكر:
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 2:02 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 2:02 م
أمرت النيابة الكلية بالجيزة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار مسجل خطر سابق بالاتجار بالمواد المخدرة.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم فى حالة تلبس.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

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