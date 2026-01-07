البرهان يبحث مع مسئول سعودي جهود السلام في السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان مع وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، جهود إحلال السلام في السودان والأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، بحسب بيان من مجلس السيادة.

وأفاد البيان، بأن اللقاء "تطرق لمبادرة السلام التي يرعاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تهدف لمعالجة أزمة السودان وإحلال السلام فيه، بجانب الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة".

وأعرب البرهان عن "شكره وتقديره للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لاهتمامهما وحرصهما على استدامة السلام والاستقرار في السودان".

كما أعرب، وفق البيان، عن "تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامه بالملف السوداني ومساعيه نحو وقف الحرب وإحلال السلام".

ومنذ أبريل 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب بمقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.

وسبق أن بذلت السعودية والولايات المتحدة جهود وساطة مشتركة بين الطرفين، لكنها لم تفلح في إنهاء الحرب التي تسببت أيضا بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

وفي نوفمبر الماضي، أعرب البرهان عن شكره لولي العهد السعودي لحديثه عن السودان، خلال زيارة لواشنطن، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البرهان آنذاك إن حديث ولي العهد السعودي "أوضح الصورة الحقيقية لما يدور في السودان".

وأشاد في حينه بمبادرة وجهود ولي العهد السعودي لتحقيق السلام في السودان، وقال إنه سيتعاطى معها بما يتيح إنهاء الحرب بـ"الطريقة المثالية التي تريح كل السودانيين".

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تولي ترامب شخصيا ملف إنهاء الحرب في السودان، ما أثار توقعات باحتمال تحقيق اختراق قريبا.