برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها تعول في جهودها للتوصل إلى حل سلمي لحرب أوكرانيا على استمرار دعم الولايات المتحدة.

وفي أعقاب اجتماع دول ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" في باريس مساء أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين اليوم الأربعاء: "نفترض أن تعهدات الولايات المتحدة قوية".

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعم ملموس لضمانات أمنية.

وتابع: "أعتقد أنه بدون هذا التعهد سيكون من الصعب تصور نشوء الضغط اللازم من أجل المضي قدما في العملية السياسية".

واستطرد:"لم نصل إلى هذه المرحلة من العملية السياسية إلا لأن الولايات المتحدة باتت مستعدة الآن لممارسة هذا الضغط وطرح هذه السلسلة من الإجراءات السياسية والعسكرية والاقتصادية".

وخلال الاجتماع أمس، بدأت تتبلور معالم تشكيل قوة حماية دولية لتأمين وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا.

ووقّعت فرنسا وبريطانيا وأوكرانيا، بيانًا يوفّر أساسًا لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا.

وبالنسبة لألمانيا، ألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتسن إلى إمكانية مشاركة الجيش الألماني في مهمة لحفظ السلام، ليس داخل أوكرانيا نفسها، بل على أراضٍ مجاورة تابعة لحلف شمال الأطلسي(ناتو) بالقرب من الحدود الأوكرانية.