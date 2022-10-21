رئيس الحكومة العراقي: اختيار الوزراء الجدد سيتم على أساس النزاهة والكفاءة

صرح رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بأن الكتل السياسية اتفقت على طرح مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة، وترك أمر الاختيار لرئيس الحكومة.



وقال السوداني في بيان صحفي وزع صباح اليوم الجمعة " نؤكد أن الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار التنسيقي يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف".



وأضاف أن معايير تسمية المرشح لشغل الحقيبة الوزارية تقوم على أساس" الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الإنتخابية لكل كتلة".



كانت مصادر سياسية قد ذكرت في وقت سابق أن التشكيلة الوزارية التي ستقدم في جلسة البرلمان العراقي للمصادقة عليها يوم غد السبت ستتضمن 12 حقيبة وزارية لقوى الإطار التنسيقي الشيعي و6 وزارات لتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وأربع للحزب الديمقراطي الكردستاني فضلا عن عدد من الحقائب الوزارية للمسيحيين والتركمان والأقليات الأخرى.

وأعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقاطعة المشاركة في الحكومة القادمة فيما أعلن كل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني وتيار الجيل الجديد وكتلة إمتداد عدم المشاركة في الحكومة القادمة.