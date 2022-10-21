السجن 3 أعوام لمتهم بتعاطي المخدرات أثناء القيادة في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، "إ.خ.ب"، سائق، بالسجن المشدد "غيابيًا" لمدة 3 أعوام، وتغريمه ماليًا 10 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة "الحشيش" أثناء القيادة، وذلك في القضية المُقيدة برقم 8921 لسنة 2022 جنايات محرم بك.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث إدارة المرور، يفيد ضبط شخص تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المرفقة بتحريات ضباط المباحث، أن عملية الضبط جرت أثناء قيام شرطة المرور بحملة ميدانية استوقفت السيارة قيادة المتهم لفحص رخص القيادة وتسييرها، وبمناقشته تلعثم في الكلام، بما يتحقق معه وقوعه تحت تأثير المخدرات.

وأضافت التحقيقات أنه وبعرض المتهم على فني تحليل المخدرات المرافق للحملة لأخذ عينه منه، تبين إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش، فتم تقنين الإجراءات، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أيد ما جاء بتحريات المباحث.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم.