عرض وثائقي عن المطرب الإسباني كيكو بينيو في مهرجان إشبيلية

في إطار فعاليات مهرجان أشبيلية، سوف يعرض في التاسع من نوفمبر الفيلم الوثائقي "ذات يوم لوبو لوبيز"، عن حياة المطرب الإسباني الشهير كيكو بنين (70 عاما)، من إخراج الخاندرو سالجادو، ومن المقرر أن ينافس في فئة "أمواج جديدة" للأعمال غير الروائية.

يستعرض سلجادو تفاصيل حياة المطرب الإسباني وعالمه الفني، بدءا من إصدار ألبومه التاريخي "أطلق أغنية صغيرة"، ولهذا يعتبر الفيلم الوثائقي بمثابة عملية بحث دقيقة في كيفية نظم كيكو وفرقته كلمات وألحان هذا العمل والظروف التي تمت فيها قبل أكثر من ثلاثة عقود، ويعد من أكثر الأعمال تأثيرا في الموسيقى الإسبانية في ذلك الوقت، بحسب وكالة يوروبا برس.

يركز الفيلم على الفترة من 1989 إلى 1993، التي تعد حاسمة في مسيرة الفنان، الملحن ومؤلف الأغاني وعازف الجيتار، فقد كانت الفرصة الأخيرة التي منحها لنفسه من أجل الاستمرار في عالم الموسيقى أو التخلي عن مساره، الذي بدأه في السبعينيات.

يذكر أن المطرب الإسباني قدم في النصف الثاني من السبعينيات مجموعة من الأعمال الناجحة الواعدة، لكنه تعرض لأزمة كبيرة بسبب فشل مشاريعه الفنية التالية والعديد من المشاكل الشخصية مما زاد من إحباطه.



