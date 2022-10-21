ميلوني تستعد لتشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا بعد لقاء الرئيس ماتاريلا

استدعى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، زعيمة اليمين المتشدد في إيطاليا جورجيا ميلوني إلى مقر إقامته الرسمي في روما، اليوم الجمعة، حسبما أعلن المكتب الرئاسي، وقد يتم منحها التفويض لتشكيل حكومة يمينية.



وقالت ميلوني للصحفيين صباح اليوم إنها قابلت الرئيس سريعا، مع حلفائها المحافظين وطلبت منه منحها تفويضا لتشكيل الحكومة الجديدة.



وستكون الخطوة المقبلة تقديم التشكيل الوزاري للرئيس ماتاريلا.



وإذا وافق الرئيس (81 عاما) على التشكيل، يتبع ذلك أداء ميلوني وحكومتها اليمين الدستورية، ومن المنتظر أن يحدث ذلك مطلع الأسبوع القادم.



وأجرت ميلوني وعدد من ممثلي حلفائها في الائتلاف، مشاورات مع ماتاريلا، اليوم الجمعة، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.



وتأمل ميلوني في أن تصبح أول رئيسة وزراء لإيطاليا، حال توصل الأحزاب الثلاثة في كتلتها اليمينية إلى اتفاق حول شروط الحكومة الائتلافية.



وشارك قطب الإعلام ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في الاجتماع إلى جانب أعضاء حزبه (فورزا ايطاليا) المحافظ، بالإضافة إلى ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف.



واستمرت المشاورات في "قصر كويرينالي" بروما حوالي عشر دقائق فقط.