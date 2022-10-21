النيابة تطلب التحريات في اتهام عاطل بنشر أغاني مُخلة عبر فيسبوك في الإسكندرية

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، الخميس، تحريات المباحث حول اتهام شخص، عاطل، برفع مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن أغاني خادشة للحياء، وحجزه على ذمة التحريات، والتحفظ على المضبوطات لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى شرطة الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث حماية الآداب العامة التابع لقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد رصد مقطع فيديو منتشر عبر المواقع الإلكترونية، يقوم خلاله أحد الأشخاص بالغناء بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان تواجد المتهم، حيث ألقي القبض عليه في محل إقامته بنطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته هاتف محمول "محمل عليه العديد من الفيديوهات الخاصة به أثناء قيامه بالغناء بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذاكرة "فلاش ميمورى" محمل عليها الأغنية محل الاتهام.

وبمواجهته المتهم أقر بقيامه بأداء ونشر الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تحقيق الأرباح والمكاسب المادية السريعة، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.