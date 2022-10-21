نيويورك تايمز: أوكرانيا لديها فرصة سانحة لتحقيق مكاسب ضد الجيش الروسي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترى فرصة كبيرة لأوكرانيا للاستفادة من الضعف الروسي في ساحات المعركة.



ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن الأسابيع الستة المقبلة، قبل انتشار الطين في الخريف، قد تسمح للجيش الأوكراني بالمضي قدمًا في منطقة دونباس وربما استعادة خيرسون، لكنهم رأوا في الوقت نفسه أن التقدم الأوكراني لن يردع روسيا.



ووفقًا لتقديرات المخابرات الأمريكية، قال المسئولون إن لدى الجيش الأوكراني فرصة سانحة لتحقيق مكاسب ضد الجيش الروسي على مدى الأسابيع الستة المقبلة، "إذا كان بإمكانه مواصلة دفعه في الجنوب والشمال الشرقي" قبل السماح لروسيا بإعادة تجميع صفوف قواتها.



وأضاف المسئولون الأمريكيون، وفقًا للصحيفة، أن هناك فرصة ضئيلة لحدوث انهيار واسع النطاق للقوات الروسية يسمح لأوكرانيا بالاستيلاء على مساحة شاسعة أخرى من الأراضي، على غرار ما زعمته كييف الشهر الماضي.



وتابعوا أن الوحدات الروسية الفردية يمكن أن تنكسر في مواجهة الضغط الأوكراني المستمر؛ مما يسمح لجيش كييف بمواصلة استعادة البلدات في دونباس، وربما الاستيلاء على مدينة خيرسون، مما يعد جائزة كبرى في وقت الحرب.



وقالت "نيويورك تايمز" في تقرير لها: "على الرغم من حذرهم من وضع تنبؤات دقيقة، يرى المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون أن القتال من المرجح أن يستمر لأشهر أخرى".



وأوضحت أن جزءًا من صعوبة إجراء تقييمات في زمن الحرب هو أن الأخيرة مرت بمراحل مختلفة، حيث يتمتع كل جانب من طرفي الصراع بميزة تجعله متفوقًا على الآخر.



ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين – طلبوا عدم الكشف عن هويتهم – قولهم إن أوكرانيا يجب أن تواصل تقدمها في الأسابيع المقبلة، "ولكن ليس لدرجة الإفراط في توسيع خطوط الإمداد العسكرية أو إعطاء الجيش الروسي فرصة لاستغلال أي نقاط ضعف في الخطوط الدفاعية لقواتها".



وأضاف المسئولون أن التقدم الأوكراني قد يجبر القوات الروسية في خيرسون قريبًا على الانسحاب عبر نهر دنيبرو، مما يعيد معظم المدينة إلى السيطرة الأوكرانية، مشيرين إلى أن الجيش الروسي لا يزال يواجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهها منذ بداية الحرب.



وتابعوا: "منعت المشكلات المتعلقة باللوجستيات موسكو من توفير الإمدادات الكافية للجنود، ولا يزال الاتصال بين الوحدات الروسية صعبًا، مما يضطرها إلى نشر كبار الضباط بالقرب من الخطوط الأمامية وإعاقة تحركات منسقة".



في غضون ذلك، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، من "كارثة واسعة النطاق" وشيكة، مدعيًا أن روسيا قامت بتفخيخ سد في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في جنوب البلاد.