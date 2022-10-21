اندلاع حريق بمخزن مخلفات مستشفى دسوق العام

التهم حريق هائل مخزن مخلفات المستشفى العام بدسوق مساء اليوم، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع للتعامل الفورى مع الحريق لإخماد النيران التي ارتفعت لعنان السماء خوفًا من انتقالها لحجرات المرضي وأقسام المستشفي، كما انتقل للموقع القيادات الشرطية ورجال الإطفاء وقيادات مجلس المدينة ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، تلقي إخطارًا من اللواء عصام النجار، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفي دسوق العام بحدوث حريق هائل بمخزن مخلفات المستشفي.

وعلي الفور انتقل للموقع وأمر بتحرك سيارات الإطفاء للموقع وهرعت 3 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف ورجال الإطفاء والعمبد ابراهيم عصام شرف، مامور قسم شرطة دسوق، والعميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفرالشيخ، وتم السيطره تمامًا علي النيران وإخمادها.

ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لمعرفة أسباب الحريق، حيث كشفت المعلومات والتحريات الأولية أن سبب الحريق ربما يكون من وصول جسم مشتعل لتلك المخلفات، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة بدسوق