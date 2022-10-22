أبدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فيها، عبد الله باتيلي اليوم الجمعة ترحيبه باستئناف الحوار بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالمغرب.

وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي إن الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي أبدى استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما.

كما حث باتيلي "جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن صالح والمشري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال، عقب لقاءين بين رئيسي المجلسين.

وبعد توحيد السلطة التنفيذية الليبية مطلع العام الماضي، ممثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، عادت البلاد للانقسام منذ فبراير من العام الحالي، بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة، فتحي باشاغا، لكنها رفضت من مجلس الدولة، ولم تستلم مهامها بشكل رسمي من حكومة الوحدة، بسبب تمسك الأخيرة بالسلطة لحين التسليم لسلطة منتخبة.



