إيطاليا: حكومة ميلوني تؤدي اليمين الدستورية غدا

أعلن القصر الرئاسي في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن السياسية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، تلقت تفويضا لتشكيل الحكومة المقبلة بالبلاد.

وقادت ميلوني حزبها "إخوة إيطاليا" إلى الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وتستعد الآن لتشكيل ائتلاف يضم حزب الرابطة اليميني المتطرف، وحزب فورزا إيطاليا "إيطاليا إلى الأمام" من يمين الوسط.

وتقدمت ميلوني بالفعل بقائمة بمجلس وزرائها، ومن المقرر أن تؤدي هي ووزراؤها اليمين الدستورية، الساعة العاشرة صباح يوم غد السبت (0800 بتوقيت جرينتش)، وبذلك ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

وخلال حديثها في وقت سابق اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، قالت ميلوني /45 عاما/: "نحن نعلن بالفعل أننا جاهزون. لأننا نريد المضي قدما في أسرع وقت ممكن".

ومن المقرر أن يصبح أنطونيو تاجاني من حزب فورزا إيطاليا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني وزيرا للخارجية ونائبا لرئيسة الوزراء. وستذهب حقيبة المالية لجيانكارلو جورجيتي من حزب الرابطة، حيث سيصبح زعيم الرابطة ماتيو سالفيني وزيرا للبنية التحتية ونائبا لرئيسة الوزراء.

وكان تعيين وزير العدل محل نزاع شديد بوجه خاص، لكن تم في النهاية اختيار كارلو نورديو، وهو محام سابق وعضو في حزب أخوة إيطاليا. ومن المقرر أن تصبح حليفة بيرلسكوني، ماريا إليزابيتا، التي كانت تتنافس على وزارة العدل، وزيرة للإصلاح.

وسيتولى ماتيو بيانتيدوسي وزارة الداخلية.

وأشار ماتاريلا إلى أن المفاوضات لم تستغرق سوى شهر، وعلى ذلك تكون مفاوضات سريعة وفقا للمعايير الإيطالية.

وقال الرئيس الإيطالي إن "ذلك كان ممكنا نظرا لوضوح نتائج الانتخابات، وكان ضروريا، في ضوء الوضع المحلي والدولي".

وأجرى ماتاريلا محادثات يوم أمس الخميس، حيث من المتوقع أن يصبح حزب حركة خمس نجوم الشعبوية اليسارية، والحزب الديمقراطي الاشتراكي وجماعات أخرى في جانب المعارضة.

وقال ممثلون حزبيون للصحفيين بعد ذلك إنهم عبروا عن قلقهم للرئيس (81 عاما) حيال حكومة تقودها ميلوني.

ولحزب ميلوني صلات بالحزب الفاشي السابق الإيطالي، وإن حاولت ميلوني تخفيف بعض مواقف الحزب الأكثر محافظة.

لكن الأسبوع الماضي أظهر أن الائتلاف الجديد لديه القدرة على إحداث صدمة، حيث أثار بيرلسكوني انتباه المتابعين بتصريحات بدت أنها تظهر تعاطفا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شن غزوا على أوكرانيا قبل ثمانية أشهر.