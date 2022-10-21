الولايات المتحدة تؤكد أهمية التعاون الدفاعي والأمني مع إندونيسيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أهمية استمرار التعاون الدفاعي والأمني بين الولايات المتحدة وإندونيسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجنرال بات رايدر - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن هذا جاء خلال لقاء أوستن مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مقر الوزارة بواشنطن.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين بحثا - كذلك - فرص تعزيز التحالف بين البلدين في ظل رؤيتهما المشتركة بشأن منطقة المحيطين الهادئ والهندي لتكون منطقة حرة ومنفتحة ، إضافة إلى مناقشة قضايا عالمية أخرى ذات اهتمام مشترك.

ولفت إلى أن الوزير الأمريكي أعرب عن تقديره للدور القيادي لإندونسيا في داخل منظمة الآسيان، ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي وحول العالم.

وشدد أوستن على أنه من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين ، فإن من المهم مواصلة مساعدة عملية تحديث الجيش الإندونيسي ودعم التنسيق والتفاهم بين الدولتين.

كما بحث الوزيران التوسع في التدريبات العسكرية المشتركة التي بدأت في صيف العام الجاري، والتي تعد الأكبر بين الولايات المتحدة وإندونيسيا.