الصحة اللبنانية: تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا وحالتي وفاة

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 7 إصابات جديدة بمرض الكوليرا في البلاد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في لبنان إلى 227 حالة منذ بداية ظهور الوباء فيها في 5 أكتوبر الجاري.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7 حالات بنسبة 3% من إجمالي عدد الإصابات.

كما أظهر التقرير ظهور بؤر جديدة ليرتفع إجمالي عدد المناطق التي ظهر بها الوباء إلى 34 منطقة في أقاليم عكار والمنية الضنية وطرابلس وبعلبك وكسروان وزحلة وزغرتا وبعبدا والمتن.

وعلى صعيد إصابات فيروس كورونا المستجد، أكدت وزارة الصحة تسجيل 87 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة.