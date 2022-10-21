زيلينسكي: روسيا لغّمت محطة للطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا وتستعد لعمل إرهابي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية وضعت ألغاما في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا، مشيرا إلى استعدادها لتنفيذ "هجوم إرهابي"، ودعا أيضا إرسال بعثة مراقبة دولية إلى المحطة.

وذكرت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية أن زيلينسكي صرح بذلك في خطابه للمجلس الأوروبي. وقال إن "روسيا تتعمد خلق الأسباب لحدوث كارثة واسعة النطاق في جنوب أوكرانيا. ولدينا معلومات تفيد بأن الإرهابيين الروس قاموا بتلغيم السد ومجموعات محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية".

وأضاف أن محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية هي منشأة طاقة كبيرة، وسدها يحجز خلفه حوالي 18 مليون متر مكعب من المياه.

وقال: "إذا فجّر الإرهابيون الروس هذا السد، فإن أكثر من 80 تجمعا سكنيا، بما في ذلك خيرسون، ستكون منطقة فيضانات كاسحة. وقد يتضرر المئات أو مئات الآلاف من الأشخاص".