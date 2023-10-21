المدعي العام السويسري يعلن فتح تحقيق جنائي بشأن مدفوعات مزعومة لحماس

أعلن المدعي العام السويسري، ستيفان بلاتلر، فتح تحقيق جنائي بشأن مدفوعات مزعومة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قبل بضعة أسابيع من هجوم الحركة على إسرائيل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة السويسرية، اليوم السبت.

وأضاف المدعي العام، عبر هيئة الإذاعة العامة السويسرية "سامستاجسروندشاو"، "بدأنا ذلك قبل بضعة أسابيع من وقوع الهجمات القاتلة، ويتعلق الأمر بوصول أموال من سويسرا إلى حماس"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضح أن الاتهام يتمثل في "تقديم الدعم المالي لمنظمة إرهابية"، حسب وصفه، دون أن يفصح عن الجهة التي تستهدفها الإجراءات.

ومما يعقد القضية الموقف التقليدي لسويسرا الذي يتسم بالحيادية، في رفض الانحياز إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا في تصنيف حماس على أنها جماعة إرهابية، حيث وضعت نفسها كمفاوض في صراعات الشرق الأوسط.