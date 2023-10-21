 قادة وزعماء أكتوبر.. متحف تل بسطا ينظم معرضا أثريا لطلاب جامعة الزقازيق - بوابة الشروق
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قادة وزعماء أكتوبر.. متحف تل بسطا ينظم معرضا أثريا لطلاب جامعة الزقازيق

إسلام عبد المعبود:
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 12:00 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 12:00 ص

نظم متحف تل بسطا، الخميس، محاضرة بعنوان (نصر أكتوبر)، والذي حاضر فيها محمد غمري أمين متحف بمتحف تل بسطا، وذلك على هامش المعرض المؤقت المُقام بمتحف تل بسطا بعنوان (قادة وزعماء أكتوبر)، لمجموعة طلبة آداب قسم الآثار جامعة الزقازيق وطلبة كلية التاريخ والحضارة جامعة الأزهر بالزقازيق.

كما بدء قسم التعليمي المتحفي بالمتحف البحري ورشة فنية مع مدرسة جيرار، حيث أقام ورشة لعمل نموذج للجندي اليوناني مستخدمين فيها الخامات المختلفة التي يتم توظفيها لعمل المجسم، وسبق الورشة محاضرة القها مسئولين القسم التعليمي عن الدولة اليونانية وكيف تم تأسيسها.

وفي سياق متصل، يعرض متحف المركبات الملكية تمثال نصفي للخديوي إسماعيل من البرونز مرتديًا بدلة التشريفة والنياشين الخاصة به، والتمثال صناعة فرنسية مُدون عليه المونوجرام الخاص بالخديوي إسماعيل وهو أول حرفين من اسم الخديوي (Ip) ومدون أيضًا توقيع الصانع، ويُعرض بقاعة كبار الزوار.


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