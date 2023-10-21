 هانيا الحمامي تتأهل لنهائي كأس جراسهوبر للإسكواش - بوابة الشروق
السبت 21 أكتوبر 2023 9:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

هانيا الحمامي تتأهل لنهائي كأس جراسهوبر للإسكواش

علي البحيري
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 9:45 م | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 9:45 م

نجحت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا في التأهل لنهائي بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش للرجال والسيدات، والمقامة في زيورخ بسويسرا خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وحققت الحمامي الفوز في نصف النهائي على البلجيكية نيلي جيليس بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة، بواقع نقاط (11-9) (11-4) (11-7).

واستهلت الحمامي مشوارها في البطولة بالفوز على زميلتها فيروز أبو الخير بنتيجة (2-0) في مباراة استغرقت 21 دقيقة، بواقع نقاط (11-6) (11-6).

وفي ربع النهائي حققت الحمامي الفوز على مواطنتها روان العربي بنتيجة (2-1) في مباراة استمرت لمدة 48 دقيقة، بواقع نقاط (11-8) (8-11) (11-7)

وبذلك تلتقي هانيا الحمامي مع مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في النهائي والمقرر إقامته غدا الأحد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك