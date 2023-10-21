هانيا الحمامي تتأهل لنهائي كأس جراسهوبر للإسكواش

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نجحت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا في التأهل لنهائي بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش للرجال والسيدات، والمقامة في زيورخ بسويسرا خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وحققت الحمامي الفوز في نصف النهائي على البلجيكية نيلي جيليس بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة، بواقع نقاط (11-9) (11-4) (11-7).

واستهلت الحمامي مشوارها في البطولة بالفوز على زميلتها فيروز أبو الخير بنتيجة (2-0) في مباراة استغرقت 21 دقيقة، بواقع نقاط (11-6) (11-6).

وفي ربع النهائي حققت الحمامي الفوز على مواطنتها روان العربي بنتيجة (2-1) في مباراة استمرت لمدة 48 دقيقة، بواقع نقاط (11-8) (8-11) (11-7)

وبذلك تلتقي هانيا الحمامي مع مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في النهائي والمقرر إقامته غدا الأحد.