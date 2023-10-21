إعلام إسرائيلي: رشقات صاروخية مكثفة انهالت على مستوطنات غلاف غزة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رشقات صاروخية مكثفة انهالت على مستوطنات غلاف غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مستوطنات الغلاف تتعرض مجددا لرشقات صاروخية كثيفة من غزة، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

فيما أكدت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، اعتراض طائرة مسيرة اخترقت الأجواء متجهة من لبنان.

في سياق متصل، أعلنت تل أبيب، الجمعة، أن الأسيرتين الأمريكيتين لدى حركة حماس بغزة وصلتا الأراضي الإسرائيلية قرب المنطقة الحدودية مع القطاع، بعد إفراج كتائب القسام عنهما.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أعلن مساء الجمعة، أنه تم إطلاق سراح أمريكيتين من الأسرى، لدواع إنسانية بوساطة قطرية.