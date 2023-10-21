‎كوكا يدعم الفلسطينيين برسالة مؤثرة

طالب أحمد حسن كوكا، نجم منتخب مصر وبنديك سبور التركي، الدول العربية بالاتحاد أمام العدو الإسرائيلي وما يرتكبه من مجازر بحق الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

قال أحمد حسن كوكا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" بنصحى كل يوم نروح شغلنا مُجبرين عشان أهالينا وأولادنا اللي مسؤولين عنهم وقلوبنا فيها ألم ووجع علي أحبابنا وأخواتنا في فلسطين".

أضاف كوكا:" في كل ثانية بتمر خبر جديد أبشع من اللي قبله، بنتصور إن خلاص مفيش أوحش من كده ممكن يحصل، بس مابنستناش كتير ونلاقي اللي أبشع منه".

أشار أحمد حسن كوكا:" اعتقد إن بعد ما قصفت إسرائيل المستشفى والمدرسة والكنيسة وكل شيء محرم، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، بدأت بعض الناس تستوعب إن ليس لديهم قلب و لا رحمه.. بدأت تتغير الأراء ، لإن بجد صعب جداً إن يقف شخص في صف كل الشيطانية دي".

واصل كوكا:" ‎أب بيشيل عياله او أعضاء من عياله في كيس بلاستيك، أجسام من غير رؤوس، كل الوحشية دي ولسه مفيش حاجه توقفهم لحد اللحظة دي وبرغم قساوة كل اللي فات، ولسه كتير من المجتمع الغربي لا يستنكر أصلا الي بيحصل

‎خلاص كلام بلغتهم مالوش لازمة عشان كل حاجه واضحة، ‎ليه احنا كعرب مانتحدش؟".

‎أوضح كوكا:" انتم متخيلين قوة كل دولة عربية؟ ‎انتم متخيلين لو كل الدول العربية تصدو لأي عدوان علي أي دولة عربيه؟".

أتم كوكا:" ‎ممكن تكون فيه أبعاد سياسية تانية أنا مش فاهمها، وممكن كمان يكون تخيلي دا قاصر، ‎لكن اللي اعرفه إن الاتحاد قوة، و القوي هو اللي بيتعمل له حساب".

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