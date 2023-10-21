 دخول الشاحنات لغزة.. الهلال الأحمر الفلسطيني: تسليم المساعدات للجهات الأكثر احتياجا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دخول الشاحنات لغزة.. الهلال الأحمر الفلسطيني: تسليم المساعدات للجهات الأكثر احتياجا

أحمد علاء
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 11:02 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 11:02 ص

قالت نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن لجانا مشكلة ومستودعات مجهزة لاستلام المساعدات القادمة من مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، بعيد دقائق من بدء تحرك شاحنات المساعدات لقطاع غزة، أنه يتم حاليا تفريغ الشاحنات التي دخلت من مصر، إلى شاحنات على الحدود من طرف غزة.

ونوهت بأنه سيتم تسليم المساعدات للجهات الأكثر احتياجا، لا سيما للمنظومة الصحية وفي مقدمتها مستشفى الشفاء الذي يعتبر من أكبر المستشفيات في غزة.

وأشارت إلى أن بعض الشاحنات يتبع منظمة الصحة العالمية، وبعضها تابعة لمنظمة اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي، وبعضها تبرعات من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

ودخلت الدفعة الأولى من الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات المقدمة للفلسطينيين، في قطاع غزة.

واصطفت الشاحنات الفلسطينية، لتفريغ حمولات نظيرتها المصرية من المساعدات المقدمة لمواطني قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية بحضور سيارات تابعة للأمم المتحدة داخل المعبر من الجانب الفلسطيني.


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