وكالات الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

طالبت وكالات الأمم المتحدة المختلفة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك بوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر البيان أن «غزة شهدت اليوم السبت، دخول شحنة أولى - ولكن محدودة - من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، مُقدمة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح».

ولفت إلى أن قافلة المساعدات المكونة من 20 شاحنة، ستوفر المساعدات الضرورية لمئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، الذين انقطعت عنهم المياه والغذاء والدواء والوقود وغيرها من الضروريات.

ونوهت الوكالات الأممية إلى أن «تلك القافلة صغيرة وبعيدة عن أن تكون كافية»، مشددة على أن «هناك أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية». وحذرت من أن «الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن الأكثر عرضة للخطر»، لافتة إلى أن «ما يقرب من نصف سكان غزة من الأطفال».

وأشارت إلى إمكانية ارتفاع معدلات الوفيات بشكل كبير؛ بسبب تفشي الأمراض ونقص الرعاية الصحية، وتضرر أو تدمير الكثير من البنية التحتية المدنية في غزة، خلال ما يقرب من أسبوعين من القصف المستمر، بما في ذلك الملاجئ والمرافق الصحية والمياه والصرف الصحي والأنظمة الكهربائية.

ولفتت إلى أن «المستشفيات مكتظة بالضحايا، كما أن المدنيين يواجهون تحديات متزايدة في الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية».

واستطردت: «لم يعد لدى المرافق الصحية الوقود، وهي تعمل بكميات صغيرة قامت بتأمينها محليا، ومن المتوقع أن تنفد خلال أيام قليلة.. يتعرض الأشخاص الضعفاء للخطر الأكبر، ويموت الأطفال بمعدل ينذر بالخطر ويحرمون من حقهم في الحماية والغذاء والماء والرعاية الصحية».