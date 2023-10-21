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عمت احتفالات واسعة في معبر رفح من الجانب المصري، في أعقاب إدخال الدفعة الأولى من شاحنات المساعدات إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وصدح شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي للتنموي بهتاف «يا رجالة يا رجالة ترجعولنا بالسلامة»، و«يا فلسطين يا فلسطين رجالتنا خلاص جايين»، وهتافات أخرى دعما لفلسطين.

ودخلت الدفعة الأولى من الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات المقدمة للفلسطينيين، في قطاع غزة.

واصطفت الشاحنات الفلسطينية، لتفريغ حمولات نظيرتها المصرية من المساعدات المقدمة لمواطني قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية بحضور سيارات تابعة للأمم المتحدة داخل المعبر من الجانب الفلسطيني.