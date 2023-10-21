 يا رجالة يا رجالة ترجعولنا بالسلامة.. احتفالات صاخبة في معبر رفح بعد دخول المساعدات - بوابة الشروق
السبت 21 أكتوبر 2023 11:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

يا رجالة يا رجالة ترجعولنا بالسلامة.. احتفالات صاخبة في معبر رفح بعد دخول المساعدات

أحمد علاء
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 10:35 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 10:35 ص

عمت احتفالات واسعة في معبر رفح من الجانب المصري، في أعقاب إدخال الدفعة الأولى من شاحنات المساعدات إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وصدح شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي للتنموي بهتاف «يا رجالة يا رجالة ترجعولنا بالسلامة»، و«يا فلسطين يا فلسطين رجالتنا خلاص جايين»، وهتافات أخرى دعما لفلسطين.

ودخلت الدفعة الأولى من الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات المقدمة للفلسطينيين، في قطاع غزة.

واصطفت الشاحنات الفلسطينية، لتفريغ حمولات نظيرتها المصرية من المساعدات المقدمة لمواطني قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية بحضور سيارات تابعة للأمم المتحدة داخل المعبر من الجانب الفلسطيني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك