إحالة ميزانية الزمالك للجهاز المركزي للمحاسبات بعد رفض الجمعية العمومية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، اليوم السبت، إحالة ميزانية النادي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد رفضها من قبل الجمعية العمومية للنادي، خلال مناقشتها على هامش الجمعية العمومية التي تم عقدها لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ورفضت الجمعية العمومية لنادي الزمالك بفارق طفيف الموازنة المالية عن العام 2022-2023، ومن ثم إحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات لإقرارها.

ووافق على ميزانية نادي الزمالك للعام المالي الماضي 10323 من الجمعية العمومية، فيما رفضها 10875 آخرين من أعضاء الجمعية العمومية.

وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.