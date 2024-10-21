شن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق هجوما عنيفا على ثنائي فريق بيراميدز الدولي بعد الهدف الذي سجله سيف الجزيري نجم الزمالك في مباراة كأس السوبر بين الفريقين أمس في الإمارات.

كان بيراميدز قد تقدم بهدف عبر إبراهيم عادل بعد تمريرة سحرية من رمضان ونجح الزمالك في تسجيل هدف التعادل عبر سيف الدين الجزيري بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر بعد عبوره بسهولة من ثنائي فريق بيراميدز ومنتخب مصر محمد حمدي وإبراهيم عادل.

وقال أحمد شوبير تعليقا على هدف فريق بيراميدز: «ناصر ماهر عدى بسهولة من حمدي وإبراهيم عادل وبعدها وقفوا يكلموا بعض ويتعاتبوا، بدل ما يشوفوا اللي رايح على الجون ده، والحقيقة إبراهيم عادل لا يتحمل شيء مش دوره بصراحة يدافع لإنه مهاجم والهدف يتحمل مسؤوليته محمد حمدي».

وأضاف شوبير: «بس عموما الزمالك كعبه عالي على بيراميدز، حتى في البنالتي رمضان صبحي يسدد الكرة ترتد من القائم وتخبط في عواد وتخرج بره بشكل غريب».