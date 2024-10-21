 المقاومة في العراق تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن - بوابة الشروق
الإثنين 21 أكتوبر 2024 4:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

المقاومة في العراق تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن

وكالات
نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 3:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 3:56 ص

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها قصفت مساء يوم الأحد أهدافا إسرائيلية حيوية في غور الأردن والجولان بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الأحد 20 - 10 - 2024، هدفا حيويا في غور الاردن المحتل بواسطة الطيران المسير".

وبثت "المقاومة في العراق" مشاهد وثقت عملية الاستهداف.

كما أعلنت أنها ضربت للمرة الثانية يوم الأحد هدفا إسرائيليا حيويا في الجولان السوري بالطيران المسير.

وأكدت في بياناتها استمرار العمليات ضد إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة العراقية مشاهد لعملية إطلاق الطيران المسير باتجاه الأهداف الإسرائيلية.

 
وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك