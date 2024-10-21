مصدر عسكري إيراني: ردنا سيفوق التقديرات إذا هاجمت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية

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حذر مصدر عسكري إيراني من أن «رد طهران سيفوق تقديرات إسرائيل، إذا قررت تل أبيب استهداف المواقع العسكرية الإيرانية».

وأضاف في تصريحات لوكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الاثنين: «إذا كان الإجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران إلى جانب ردها ستأخذ بنظر الاعتبار السياسات النووية».

وأكمل: «إذا كان الإجراء الصهيوني المحتمل، التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد بشان أن تلتزم بنطاق ونوع وشدة إجراءاتها بناء على الوضع السابق».

واستطرد: «هذه نقطة واضحة للصهاينة وأنهم سيفهمون معناها بالتأكيد! إيران لن تتلكأ ولن تتسرع؛ إلا أن إنزال العقاب بحق المجانين لا تلغيه، وسيكون بطريقة بحيث تأتيهم في كل مرة المزيد من المفاجآت».

وأمس الأحد، فتحت الولايات المتحدة تحقيقا في تسريب وثائق استخباراتية سرية تتضمن تقييما لشكل الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ونشر حساب مؤيد لطهران على تليجرام، الجمعة، وثيقتين استخباريتين أميريكيتين مزعومتين حول استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران، مما تسبب في قلق أمريكي بشأن «خرق أمني كبير محتمل»، فضلا عن تأثير ذلك على الهجوم المتوقع.

وتدور الوثائق حول الأنشطة العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في قواعد سلاح الجو مؤخرا.

ونقل «أكسيوس» عن مسئول أمريكي قوله إن «التسريب المزعوم مثير للقلق للغاية، لكنه لا يعتقد أنه سيؤثر على الخطط العملياتية لإسرائيل ضد إيران».

كما ذكر مسئول إسرائيلي كبير أن «المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية على علم بالتسريب المزعوم وتأخذه على محمل الجد».