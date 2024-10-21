مصطفى شلبي«بالكلابشات»: شكرا على كرم الضيافة

وجه مصطفى شلبي، لاعب نادي الزمالك، رسالة غاضبة، في ظل الأزمة التي يتعرض لها وثنائي القلعة البيضاء، في الإمارات العربية المتحدة.

نشر مصطفى شلبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة لـ «كلابشات» معلقا عليها:" شكرا على كرم الضيافة».

وكانت أزمة قد نشأت بعد اشتباك ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا ومحمد صبحي ومصطفى شلبي مع الشرطة الإماراتية المتواجدة في ستاد آل نهيان، وتطور الأمور إلى استدعاء اللاعبين والتحقيق معهم وإطلاق سراحهم مقابل دفع 650 ألف درهم إماراتي تقريبا، لكن الأنباء الواردة تشير إلى استمرار احتجاز الثلاثي حتى الوقت الراهن.

من جانبه قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" اجتماع عاجل الان بين حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق و رئيس البعثة لبحث الإعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة الي القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

أضاف أحمد سالم:" حيث يتواجد رئيس المجلس و رئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجازاللاعبين و إصرار الإدارة علي عدم التخلي عنهم".