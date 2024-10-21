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أعربت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، عن إدانتها لاستهداف المستشفى الإندونيسي شمال القطاع بشكل مباشر قبل قليل، وإشعال النار بداخله.

وكررت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، المطالبات لكل المؤسسات الأممية والدولية والجهات المعنية، بحماية المرافق الصحية والطواقم العاملة من بطش وجرائم الاحتلال وشراستها؛ خاصة في شمال غزة المحاصر، والذي يمارس بحقه إبادة جماعية لليوم الـ17 على التوالي.

وفي السادس من أكتوبر الجاري، بدأت قوات الاحتلال بعدوان بري شمال قطاع غزة، وحاصرت المنطقة بأكملها ومنعت إدخال إمدادات الماء والغذاء والدواء.

واستُشهد 29 فلسطينيًا بينهم أطفال وأصيب آخرون، في 5 مجازر جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، شملت إعداما مباشرا بحق نازحين وقصفا لتجمعات مدنية واستهداف منزل بمدينة غزة ومدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، بأن 7 شهداء ومصابين وصلوا جراء قصف مدفعي استهدف النازحين داخل مدرسة في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتوغلة في المخيم أرغمت النازحين المحاصرين بمدرسة «كريزم» التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» على التجمّع والخروج منها.

وأضاف الشهود أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة تجاههم بعد تجمعهم، ما أدى إلى استشهاد 7 منهم على الأقل وإصابة عشرات.

كما استُشهد 6 مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بغارة للاحتلال؛ استهدفت تجمعا لمواطنين أثناء محاولتهم تعبئة ماء للشرب في بلدة جباليا.

وفي مخيم جباليا، استُشهد 4 مواطنين بغارة شنتها مسيرة للاحتلال على مجموعة مواطنين بمحيط مستشفى «اليمن السعيد».

أما في مدينة غزة، فقد استُشهد 9 مواطنين وجرح عشرات بقصف للاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة «مقاط» خلف بركة الشيخ رضوان شمال المدينة.

كما استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مدرسة «غازي الشوا» التي تؤوي نازحين ببلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأشارت المصادر، إلى أن 41 مواطنا استُشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 33 منهم شمال القطاع.