وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين

قدم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، شكره للواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على الدعم اللوجستي المتواصل الذي تم تقديمه بشكل مستمر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في دورته الخامسة، مما ساهم في إنجاح فعالياته وخروجها بالمظهر الحضاري المتميز.

وأشار الوزير إلى الأداء الراقي الذي قدمته فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية، والذي لاقى استحسان وإعجاب ضيوف المنتدى.

من جانبه، أكد المحافظ أن أسوان، التي أُعلن عنها كعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما صرح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهزة لاستضافة أي منتديات أو مؤتمرات أو مهرجانات دولية ومحلية.

وأوضح أنه تم اختيار مجموعة كبيرة من الشباب الواعد من أبناء المحافظة كمتطوعين شاركوا في تنظيم فعاليات وجلسات المنتدى. وبالتوازي، قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عروضًا فلكلورية تعكس التراث والطابع الأسواني الأصيل، لتقدم صورة راقية عن الحضارة المصرية الأصيلة وموروثها الثقافي المتميز أمام المشاركين في المنتدى.

وثمن محافظ أسوان الدور المتميز الذي قام به العاملون بالمحليات والإسعاف، بالإضافة إلى قيادات ورجال الأمن، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد وبروح الفريق ليكونوا واجهة مشرفة للمحافظة، حيث يسعون لجعل زهرة الجنوب في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها في أي وقت.





