السلطات البولندية تحتجز 8 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ أعمال تخريب

أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك عبر منصة " اكس" أن السلطات البولندية احتجزت ثمانية أشخاص خلال الأيام الماضية للاشتباه في إعدادهم لتنفيذ أعمال تخريب في عدة أماكن في البلاد.

وكتب توماس سيمونياك، الوزير البولندي المعني بتنسيق الخدمات الخاصة عبر منصة " اكس" أن الأعمال التي أشار لها توسك تتضمن " إجراء عمليات استطلاع لمنشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة وإعداد الموارد للتخريب وتنفيذ هجمات بصورة مباشرة".

ويذكر أن السلطات البولندية احتجزت عشرات الأشخاص على خلفية تهم التخريب والتجسس منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.