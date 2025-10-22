 رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا أن نلعب دورا في إعادة إعمار غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 1:25 ص القاهرة
رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا أن نلعب دورا في إعادة إعمار غزة

بروكسل- الأناضول
نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 11:49 م

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ضرورة أن تلعب أوروبا دورا في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضحت فون دير لاين في جلسة بالبرلمان الأوروبي الثلاثاء، أن النظام الإقليمي والعالمي يتم رسمه مجددا وأنه يجب على أوروبا الدفاع عن مكانتها بين القوى الكبرى.

وأضافت أنه "من الضروري مشاركة أوروبا في إحياء حل الدولتين في فلسطين وتشجيع قيام سوريا الجديدة".
وأضافت "يجب أن تعلب أوروبا دورا في إعادة إعمار غزة".

وشددت على أهمية السلام الدائم والعادل في أوكرانيا بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأكدت أنها ستواصل زيادة الضغط على روسيا ودعم أوكرانيا بكل السبل الممكنة.

وفي 8 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و229 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و369​​​​​​​ آخرين، وتدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

كما شهدت الضفة الغربية تصعيدا واسعا في الاعتداءات خلال الفترة ذاتها، أسفر عن استشهاد 1056 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف مواطن، بينهم 1600 طفل.

