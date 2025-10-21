الادعاء العام الألماني يحقق مع معلم بسبب فيديو جنسي مزيف باستخدام الذكاء الاصطناعي

يحقق الادعاء العام الألماني ضد معلم في مدرسة شاملة بمدينة ديتسنباخ بولاية هيسن غربي ألمانيا، وذلك للاشتباه في أنه أنشأ مقطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي يظهر فيه هو وإحدى الطالبات في مشاهد جنسية.

وأعلن الادعاء العام في جيسن اليوم الثلاثاء ردا على استفسار أنه يجري "تحقيقا جنائيا منذ نهاية يوليو 2025 للاشتباه المبدئي في إنتاج محتوى إباحي خاص بالقُصّر وفقا للمادة 184 سي من القانون الجنائي الألماني".

وبحسب البيانات، يُتهم المعلم، الذي ليس لديه سوابق جنائية، بأنه دمج صورة وجه طالبة تبلغ من العمر 17 عاما في تصوير إباحي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر الادعاء العام أن الشرطة صادرت خلال مداهمة منزل المتهم عددا من وسائط التخزين، مثل أجهزة كمبيوتر، وأن تحليل هذه المواد "عادة ما يستغرق عدة أشهر".

وقال المدعي العام توماس هاوبورجر: "التحقيقات، التي تقتصر على المعلم المشتبه به، لا تزال مستمرة"، مضيفا أنه لا يمكن تقديم مزيد من المعلومات حاليا لأسباب تتعلق بحماية البيانات.