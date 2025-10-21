وزير الثقافة يتفقد قصر ثقافة روض الفرج ويتابع فعاليات ملتقى شباب المخرجين

زار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قصر ثقافة روض الفرج التابع لفرع ثقافة القاهرة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار جولاته الميدانية بعدد من المواقع الثقافية في القاهرة والمحافظات، وحرص وزارة الثقافة على دعم الأنشطة الثقافية والفنية ومتابعة سير العمل بالمواقع التابعة لها.

وخلال جولته، تفقد الوزير، عددًا من قاعات القصر والمسرح، حيث كانت تُقام إحدى الورش التدريبية ضمن فعاليات ملتقى شباب المخرجين، وحرص على الحديث مع المشاركين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

كما اطمأن على نسب الحضور والمشاهدة التي تجاوزت 75%، معربًا عن تقديره لالتزام الشباب وحرصهم على الاستفادة من البرامج التدريبية.

عقب ذلك، تفقد الوزير، الحديقة الخاصة بالقصر، ووجّه بتغيير بعض ألعاب الأطفال المتهالكة وصيانتها بما يضمن سلامة الزوار، موجها برفع وتكهين الديكورات الخاصة ببعض العروض المسرحية التي عُرضت سابقًا ضمن فعاليات الملتقى، وذلك في أسرع وقت ممكن لضمان حسن تنظيم وتطوير مرافق القصر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية التي يجريها وزير الثقافة للمواقع الثقافية للوقوف على احتياجاتها وتذليل أي عقبات أمام استمرارية الأنشطة الفنية والثقافية، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف فئات المجتمع.