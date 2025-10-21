يبدو أن نادي برشلونة الإسباني بدأ التخطيط مبكرًا لمستقبل جناحه الهجومي، بعد بروز اسم موهبة جديدة مرشحة للسير على خطى النجم الصاعد لامين يامال، حيث كشفت تقارير إعلامية موثوقة أن إدارة النادي الكتالوني تعمل على تحصين اللاعب الشاب إبريما تونكارا بعقد طويل الأمد.

ووفقًا لما نشره خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن بيني زهافي، وكيل أعمال اللاعبين المعروف، زار مقر برشلونة هذا الأسبوع وعقد اجتماعًا مع الإدارة الرياضية، وكان تونكارا أحد الملفات الرئيسية على طاولة المفاوضات.

وأوضح رومانو أن النادي عرض على اللاعب الشاب مشروعًا رياضيًا متكاملاً لإقناعه بالبقاء على المدى الطويل، خاصة بعد تألقه اللافت مع أكاديمية لا ماسيا، وكذلك مع منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا.

ويُنظر إلى إبريما تونكارا على نطاق واسع داخل النادي على أنه الخليفة المحتمل لامين يامال، الذي أصبح أحد أبرز نجوم الفريق الأول في سن مبكرة، ما يدفع الإدارة لضمان استمرارية المدرسة الهجومية التي اشتهر بها برشلونة.

يُذكر أن بيني زهافي يعد أيضًا وكيل الألماني هانز فليك، المدير الفني الحالي لبرشلونة، وكذلك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ما يمنح المفاوضات مرونة وثقة إضافية بين الطرفين.