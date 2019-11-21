جنرال موتورز تتهم فيات كرايسلر بتقديم رشاوى لإفساد مفاوضاتها مع نقابة العمال

أقامت مجموعة جنرال موتورز، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد منافستها الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر بتهمة تقديم رشاوى إلى مسؤولي نقابة عمال السيارات الأمريكية "يونايتد أوتو ووركزر" (يو.أيه.دبليو) لإفساد مفاوضات العمل الجماعية في قطاع صناعة السيارات الأمريكي منذ سنوات تعود إلى 2009.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء، إلى أن جنرال موتورز طالبت في الدعوى، التي أقامتها أمام المحكمة الاتحادية في ولاية ميشجان الأمريكية، بالحصول على تعويض لم يتم الكشف عن قيمته، في حين كانت فيات كرايسلر قد نفت في الماضي علمها بتورط ثلاثة من مسؤوليها السابقين في التآمر مع مسؤولي النقابة لانتهاك قانون العمل.

وتقول جنرال موتورز إن سيرجيو مارشيوني، الرئيس التنفيذي الراحل لمجموعة فيات كرايسلر، سمح بنفسه بتقديم الرشاوى بهدف إضعاف أي شركة منافسة ودفعها إلى الاندماج.

من ناحيته، قال كريج جيلدين المستشار العام لجنرال موتورز إن نظام الرشوة متعدد السنوات الذي قادته فيات كرايسلر، أدى إلى إفساد عملية التفاوض الجماعي مع العمال، مما أدى إلى تكبيد الشركة خسائر كبيرة.

وتراجع سعر سهم الشركتين خلال تعاملات اليوم، حيث فقد سهم جنرال موتورز 4ر2% في حين فقد سهم فيات كرايسلر 4ر3% من قيمته.

وذكرت جنرال موتورز إن مارشيوني، الذي مات في العام الماضي، وثلاثة مسؤولين سابقين في شركته أفسدوا عملية التفاوض الجماعي بين نقابة يو.أيه.دبليو العمالية، وشركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث وهي جنرال موتورز وفورد موتور وفيات كرايسلر نفسها لعدة سنوات منذ 2009 إلى 2015. وأدى ذلك إلى ارتفاع غير عادل لتكلفة العمالة في جنرال موتورز، وهو ما وضعها في موقف تنافسي ضعيف.

وكانت السلطات الأمريكية قد حاكمت فيات كرايسلر وثلاثة موظفين سابقين فيها، والذين اعترفوا بجرمهم وصدر ضدهم حكم بالسجن بسبب تورطهم في قضية الفساد.