الأمير أندرو يعتزم التخلى عن واجباته العامة قريبا

أعلن الأمير البريطاني أندرو أمس الأربعاء، أنه بصدد التخلى عن واجباته العامة، استنادا إلى"اضطراب واسع" ناجم عن إعادة التركيز على علاقته مع الممول الراحل جيفرى إبستين المدان في قضايا جنسية.

وقال أندرو (59 عاما) إنه سوف"يتخلى عن واجباته العامة خلال المستقبل المنظور" بعد موافقة والدته الملكة إليزابيث على هذه الخطوة.

وأضاف:" لقد أصبح من الواضح لى على مدى الأيام القليلة الماضية أن الظروف المتعلقة بارتباطي السابق مع جيفرى إبستين أدت إلى اضطراب كبير داخل أسرتى وأيضا فيما يتعلق بالعمل بالعديد من المنظمات والجمعيات الخيرية التى أشرف بدعمها".