بعد أقل من 24 على إقالته من تدريب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عاد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليتردد في أروقة نادي بايرن ميونيخ الألماني، في ظل احتمالية ان يكون المدرب الجديد للنادي البافاري.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام الألمانية احتمالية قيادة بوكيتينو لدفة بايرن ميونيخ الفنية، وأن هناك مفاوضات جارية بالفعل لبدء مهمته مع النادي البافاري خلال فترة التوقف الشتوي، أو التطلع إلى بدء مسيرته مع الفريق في الموسم الجديد، خاصة في ظل أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي الألماني معجب للغاية بالمدرب الأرجنتيني، وعمله المميز رفقة توتنهام طوال 5 سنوات، إلا أن هناك عددا من العوامل التي تؤكد أن بوكيتينو قد لا ينتهي به المطاف لتدريب بايرن ميونيخ.

عوامل قد تبعد بوكيتينو عن بايرن ميونيخ

أولها هو أن المدرب الأرجنتيني لا يتحدث اللغة الألمانية، والتي تعد شرطًا لا غنى عنه بالنسبة لإدارة بايرن ميونيخ، من أجل تسهيل عملية التواصل مع اللاعبين والصحافة.

ثاني هذه العوامل، حسب صحيفة «ميونيخ تي زد» الألمانية، فإن هناك قطاعًا داخل النادي ينظر بعين الشك إلى إمكانية التعاقد مع بوكيتينو وطاقم مساعديه الناطقين باللغة الإسبانية، ويخلق نوعًا من الانقسام داخل بايرن ميونيخ.

وخلال الفترة الماضية، بدا أن تجربة الإيطالي كارلو أنشيلوتي السابقة في بايرن ميونيخ، وعلى الرغم من تحقيقه لقب الدوري الألماني في موسمه الأول، كان دائمًا، إلى جانب مساعديه، بمثابة الأغراب في النادي البافاري.

وكشف رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ أن المدرب المؤقت الحالي، هانسي فليك، سيظل في منصبه على الأقل حتى فترة أعياد الميلاد، ومن غير المستبعد أن يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

ومنذ إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونيخ، ويتواجد بوكيتينو على قائمة المدربين المرشحين لخلافته في ملعب «أليانز آرينا».