وزيرا الآثار والتضامن يشهدان احتفالية أعياد الطفولة بالمتحف المصري بالتحرير



نظمت وزارة الآثار احتفالية لأطفال المدارس بمناسبة أعياد الطفولة بالمتحف المصري بالتحرير وبالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي والسفير جامباولو كانتيني السفير الإيطالي بالقاهرة.

وقالت مدير عام المتحف صباح عبد الرازق في تصريح اليوم الخميس: "إن وزارة الآثار أقامت بالتعاون مع السفارة الإيطالية مسارًا تعليميًا للأطفال بحديقة المتحف"، موضحة أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار إعلان عام 2019 عام التعليم في مصر، حيث تعاونت مصر مع إيطاليا لعمل هذه المبادرة لتبادل الخبرات من أجل إثراء الوعي الثقافي والأثري للنشء الصغير والأجيال القادمة.

وأضافت عبد الرازق: "أن الاحتفالية تسلط الضوء على حرص مصر متمثلة في وزارة الآثار على الاهتمام بتثقيف الأطفال والنشء من خلال رفع التوعية الأثرية والثقافية لديهم عن التراث الحضاري وآثار وطنهم".

وأشارت إلى تعاون الوزارة مع مختلف البعثات الأثرية الأجنبية في مشروعات تعليمية للأجيال القادمة، منوهة إلى أن المسار التعليمي الذي تم تنظيمه اليوم بالمتحف بمثابة رحلة خاصة لاكتشاف الكنوز المصرية، من خلال معرض وورشة تعليمية تفاعلية مخصصة للأطفال يأخذ الأطفال في جولة عبر المدن المختلفة في مصر، والتعرف على مختلف الآثار الموجودة بها والبعثات الأثرية التي تعمل بمدن ومحافظات مصر.

وفي ختام الاحتفالية، أهدى وزيرا الآثار والتضامن الاجتماعي شهادات تقدير للأطفال وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معهما، وألقى الأطفال أغنية مستوحاة من ترنيمة "الإله آتون" المشهورة التي تعود تقريبًا لنحو 1345 قبل الميلاد، والتي قام بتلحين موسيقاها شادي فرنسيس.

كما تم توزيع كتاب مخصص للأطفال يتناول تاريخ مصر، نفذه مركز الآثار الإيطالي للمعهد الثقافي الإيطالي ومتحف روفيريتو (مؤسسة متحف الحضارة - روفيريتو) بالتعاون مع وزارة الآثار.