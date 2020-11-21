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البنتاجون: لا نريد حربا مع الصين أبدا

رويترز
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 3:30 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 3:30 ص

أعلن البنتاغون أنه لا يريد وقوع حرب بين الولايات المتحدة والصين أبدا، وأن واشنطن ستواصل استراتيجيتها لردع بكين.

وقال نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتن خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لدينا خصوم، وخاصة الصين التي تتطور بسرعة عالية".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالتفوق على الصين في المجال العسكري، لكن الأخيرة قد تلحق ببلاده في المستقبل.

وتابع: "لا يمكننا السماح بذلك. أعرف أن بلادنا لن تريد حربا مع الصين أبدا، وهذا يعني أنه ينبغي علينا ردع الصين من أجل منع وقوع حرب معها".

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