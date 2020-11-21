وزير الدفاع الروسي يصل إلى أرمينيا

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أعلن مصدر في الحكومة الأرمنية وصول وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى يريفان اليوم السبت، ضمن وفد وزاري روسي.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "شويجو وصل إلى يريفان، ويتوقع أيضا وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وكذلك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ومسؤولين آخرين".

وأوضح المصدر أن أعضاء الوفد الروسي سيعقدون اليوم اجتماعا مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

يأتي ذلك غداة إعلان شويجو عن إتمام انتشار قوة حفظ السلام الروسية في أقليم قره باغ، حيث باشرت تأدية مهامها وفقا لاتفاق وقف الحرب المبرم مؤخرا بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أمس الجمعة أهمية قضية التسوية في قره باغ لروسيا، "بما في ذلك من وجهة نظر ضمان الأمن الداخلي".