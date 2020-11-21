خفض أسعار الوقود في السودان

أعلن خيرى عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، عن خفض أسعار الوقود.

وقال وزير الطاقة السوداني - في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت - إنه تقرر أن يصبح سعر البنزين الحر 106 جنيهات للتر الواحد، مُنخفضا من 120 جنيها، كما تم تخفيض سعر الجازولين من 106 جنيهات للتر إلى 99 جنيها.

وأضاف أن تقرر خفض سعر البنزين المدعوم من 56 جنيها للتر إلى 54.7 جنيه.

وأوضح أن الإقبال على استهلاك البنزين الحر كان أعلى من التوقعات، لافتا إلى أن الانتاج المحلي يأتي من مصفتين في الخرطوم، واحدة منها ستتوقف للصيانة الشاملة، وبالتالي سيتأثر الانتاج المحلي بداية من أول ديسمبر المقبل.

وأضاف أنه بداية من أول ديسمبر سيكون هناك اعتماد زائد على الاستيراد عبر القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزراة ستسعى إلى استيراد بواخر، من جانبها، عبر الدعم الحكومي.