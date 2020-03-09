الأقصر ترفع حالة الطوارئ استعدادا لتقلبات الطقس والسيول

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، انتهاء استعداداتها لمواجهة تقلبات الطقس ومتابعة أي آثار سلبية محتملة، على مستوى المراكز والمدن، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم السيول والحد من مخاطرها.

وقال محسن الشامي مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إن الاستعدادات تضمنت رفع حالة الطوارئ بغرفة عمليات المحافظة حال حدوث أي طارئ، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي أزمات محتملة.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين ودرء أي مخاطر قد تحدث نتيجة تقلبات الطقس المفاجئة، كما يتم المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للاطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أي تهديدات مناخية محتملة داخل المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول في جميع المراكز والمدن واتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، وتضم اللجنة أعضاء من مديريات الري والتضامن الاجتماعي والزراعة والطب البيطري، حيث تم التأكد من تطهير المخرات وإزالة المعوقات بها وتنظيف الترع والمصارف من الحشائش، وكذلك مدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن في المحافظة، حيث تم تطهير مخرات إسنا وهى الشغب والحلة والدبابية وأبو سعيد الهنادي، كما تم تبطين مخر سيل الكلابية، وفى مركز الطود تم التأكد من تطهير مخرات نجع مكي والحسينات والعشر وبربخ ووادي عنان والندافين، وفى مركز أرمنت تم تطهير مخرات حاجر أبو دغار والرزيقات والمحاميد، وفى مركز القرنة تم تطهير مخرات القرنة والملاحة وحاجر الضبعية، وفى مركز الزينية والذي يضم مدينتي الزينية وطيبة الجديدة تم إنشاء 5 سدود جديدة مؤخرا لحجز وتخزين مياه الأمطار للاستفادة منها في الأغراض المختلفة.

ولفت الشامي إلى أنه تم التشديد على قرار وزارة الموارد المائية والري، بتحرير محاضر فورية لكافة التعديات على مخرات السيول، وتنفيذ حملات إزالة لتلك التعديات، بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية، كما تم التأكيد مرارًا وتكرارًا بعدم البناء أو التوسع في البناء بمحيط مخرات السيول والرجوع للجهات المختصة لعمل كافة الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لضمان عدم تعرض الأفراد أو المنشآت للخطر عند البناء بالقرب من تلك المخرات.